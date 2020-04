Coronavirus : les missions s'enchaînent 24 h sur 24 pour Dragon 972 pendant la crise sanitaire

Les équipes du Dragon 972 interviennent en pleine crise d'épidémie du coronavirus pour porter secours aux victimes. Sans savoir à l'avance si la personne secourue est porteuse ou non du virus. Chaque membre de l'équipage doit se conformer à un rituel vestimentaire strict pour ne pas être contaminé.

Brigitte Brault

C'est un challenge pour nous d'être capable d'accomplir nos missions en ambiance Covid. Nous devons respecter le protocole de protection pour éviter toute contamination.



- Denis Vuillemin chef inter-bases zones Antilles-Guyane et chef de la base hélicoptère de Martinique.

Dragon 972 en mission pendant la phase de confinement lié au Covid-19.

Lorsque nous partons en secours à personne, un blessé grave, une personne qui en insuffisance cardiaque que nous devons transporter au CHUM, nous ne savons pas si la victime est infectée par le Covid-19. Nous devons donc anticiper tout en pratiquant une bonne gestion des équipements de protection qui ne sont pas légions.



Dragon 972 au ravitaillement avant de repartir en mission (3 avril 2020)

Le Dragon 972 L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972, appellation de l’hélicoptère EC 145 basé sur l’aéroport Aimé Césaire, dispose des équipements les plus modernes pour répondre aux besoins du SAMU 972, du SDIS 972 et CROSS-AG.



Depuis son arrivée en 2012, Dragon 972 assure des missions de sauvetage, recherche et secours à personnes: évacuations de victimes après un accident de la route, une noyade, interventions en mer et sur terre ou encore sauvetages en cas de catastrophe naturelle.



4 pilotes, 4 mécaniciens opérateurs de bord et 3 sauveteurs héliportés du SDIS constituent la base hélicoptère de la sécurité civile de la Martinique. Ces personnels disposent de qualifications de très haut niveau. Ils mettent en œuvre l’hélicoptère Dragon 972 en tous lieux, de jour comme de nuit. Ils interviennent environ 900 fois par an.



Les pilotes de Dragon 972 savent voler dans des environnements hostiles de jour et de nuit, sur terre comme en mer dans des conditions météorologiques souvent difficiles.



Ils sont aussi qualifiés au vol aux instruments leur permettant de voler dans les nuages au même titre que les avions de ligne. C'est une profession où il faut accepter de se remettre continuellement en question afin de garantir la sécurité de l'équipage et des personnes transportées ou hélitreuillées.

