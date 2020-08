Coronavirus en Martinique : comment une nouvelle vague de contamination est arrivée en si peu de temps ? 

60 personnes infectées par le Covid-19 en 7 jours (du 31 juillet au vendredi 7 août 2020) en Martinique. La progression du virus est vertigineuse. Comment ces chiffres ont pu progresser à une telle vitesse ?

Brigitte Brault •

Le parcours des foyers de contamination depuis la fin juillet 2020 en Martinique. • ©Martinique la 1 ère

60 personnes infectées par le Covid-19 en 7 jours sur notre île. Des chiffres qui donnent à réfléchir sur la propagation du virus.En Martinique comme partout dans le monde, les gestes barrières ne sont plus respectés et le port du masque est surtout observé dans les milieux professionnels et dans les magasins.Les voyageurs de passage sur l'île mais aussi celles et ceux qui veulent faire la fête en ces temps de crise ne prennent plus assez de précautions.Le centre hospitalier universitaire de Martinique est en alerte et réarme des lits dans l'unité Covid.Comment ces chiffres ont pu progresser à une telle vitesse et comment prendre conscience que nous devons à minima porter des masques et retrouver le chemin des gestes barrières ?