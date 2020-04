Coronavirus : des restaurateurs offrent 50 repas au centre hospitalier de Martinique

Pour marquer leur solidarité, deux jeunes restaurateurs de Dillon ont offert 50 repas au personnel du dispositif Covid-19. Ils ont acheté les légumes et le poulet. Les pêcheurs ont donné leur poisson du jour. Un bel élan du coeur. La chaîne humaine s'est enrichie d'une pierre d'humanité.

Brigitte Brault •

Les restaurateurs Jordan et Arthur en pleine livraison des repas offert au personnel du CHUM. • ©Martinique la 1 ère ...

Certains chantent. D'autres fabriquent des masques. Et puis il y a celles et ceux qui offrent des repas. Jordan et Arthur sont de cette trempe là.Pas question de rester les bras croisés et de continuer à vivre comme si de rien n'était.Parce que nous sommes tous dans le même bateau de cette crise sanitaire, ces deux associés restaurateurs de Dillon ont décidé de préparer des repas pour 50 personnes du CHUM engagés dans la lutte contre le Covid-19.Dans les barquettes, du sashimi de thon. Du poisson offert généreusement par nos pêcheurs à leur retour de mer. Des légumes pays et pour le choix du menu du colombo de poulet. Achetés sur les propres deniers d'Arthur et de Jordan.IIs avaient déjà en eux cette générosité qui fait saigner le coeur quand l'autre ne mange pas à sa faim. Cette générosité qui porte l'homme au point de donner et d'oublier qu'il n'y aura pas de recettes dans la caisse ce jour là.Mais la richesse est ailleurs avec la crise sanitaire.Il fallait sentir et voir l'émotion du personnel soignant lors de la remise des repas. Une émotion contenue mais qui vous prends à la gorge et vous tire les larmes des yeux.La crise sanitaire provoque des gestes de solidarité auxquels ils n'auraient sans doute pas pensé.Mais il y a fort à parier que leur vie à eux aussi ne sera plus jamais la même.La chaîne humaine s'est enrichie ce jour là d'une pierre d'humanité. Leur regard sur le monde a changé.