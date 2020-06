Les coulisses du procès des 7 activistes d'Océanis : une saga de "manoeuvres juridiques"

Entre attaques et contre-attaques d'avocats, difficile de dire ce qui va se passer mercredi 3 juin à Fort-de-France. Le procès des 7 activistes est officiellement renvoyé. Les 2 derniers avocats des prévenus invoquent la nullité de ce renvoi pendant que leurs clients citent le préfet à comparaître.

Lonete Sophie •