Covid-19 : la Martinique reste vulnérable face au virus

Santé Publique a publié vendredi 9 octobre son point hebdomadaire. 3 037 tests ont été réalisés en Martinique dont 297 étaient positifs, du 28 septembre au 4 octobre 2020. Le niveau de vulnérabilité face au virus reste élevé. 11 foyers de contamination sont toujours sous investigation.

Brigitte Brault •



Les foyers de contamination

Depuis deux semaines (jusqu'au 7 octobre 2020), une intensification de la circulation du virus Covid-19 est constatée en Martinique.L’incidence la plus élevée était enregistrée chez les personnes âgées entre 20 et 39 ans. Le niveau de vulnérabilité face au virus reste élevé.3 037 tests ont été réalisés en Martinique dont 297 étaient positifs (28 septembre au 4 octobre 2020). 11 foyers de contamination sont toujours sous investigation.A l’hôpital, les indicateurs étaient en augmentation : 42 patients étaient hospitalisés pour Covid-19 à la date du 7 octobre 2020 (+ 10 % par rapport au 30 septembre 2020) dont 17 en service de réanimation adulte.Depuis l’émergence duvirus, 22 personnes hospitalisées pour Covid sont décédées au CHUM.L’activité de la Covid-19 aux urgences adultes du CHU de Martinique restait stable en semaine 40 (1,2 % de l’activité totale).En médecine de ville, la tendance était en augmentation par rapport à la semaine précédente tant au niveau du nombre de consultations pour infections respiratoires aigües (IRA) chez les médecins généralistes, qu’au niveau des visites pour suspicion Covid-19 réalisées par SOS MédecinsEn Martinique, depuis le 18 mai et jusqu’au 7 octobre 2020, 34 clusters d’infections ont été identifiés.► 18 en milieux professionnels (entreprises)► 6 en milieu scolaire et universitaire.► 4 lors d’évènements publics ou privés► 3 en milieu familial élargi (concerne plusieurs foyers familiaux)► 1 en établissement pénitentiaire► 1 en établissement social d’hébergement et d’insertion► 1 en établissement de santéSept hospitalisations ont été enregistrées parmi les cas et aucun décès n’est à déplorer.Au 7 octobre, 22 de ces 34 clusters ont été clôturés (65 %), 1 est maitrisé (3 %) et 11 sont en cours d’investigation (32 %).