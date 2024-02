Dengue : l’Organisation Panaméricaine de la Santé alerte dans 11 pays et territoires, dont les Antilles-Guyane

Partager :

"Maintenir et renforcer la surveillance, le diagnostic précoce et le traitement rapide des cas de dengue", c’est le message de l’OPS (l’Organisation Panaméricaine de la Santé) adressé à 11 pays et territoires. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont concernées par cette alerte, pour combattre la dengue dont le nombre de cas est en augmentation.

Il y a quelques jours, le 16 février 2024, l’Organisation Panaméricaine de la Santé a lancé une nouvelle alerte à plusieurs pays et territoires des Amériques, afin de les inciter à "intensifier les efforts et les actions de lutte contre le moustique Aedes aegypti", principal vecteur de transmission de la dengue. Dès les premières semaines de l’année, l’OPS a observé "une augmentation significative du nombre de cas" signalés dans plusieurs pays de la région. 157 % de nouveaux cas Les Amériques ont connu le plus grand nombre de cas de dengue depuis le début des enregistrements en 2023, avec un total de 4 565 911 cas et 2 340 décès. Cette transmission élevée a persisté en 2024, avec 673 267 cas [NDLR : avant la publication de l’alerte]. Ces chiffres représentent une augmentation de 157 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 225 % par rapport à la moyenne quinquennale. L’OPS (Organisation Panaméricaine de la Santé) 11 pays et territoires en alerte Onze pays et territoires, dont l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, ainsi que la Guyane française, la Guadeloupe et la Martinique, ont en effet signalé une augmentation des cas de dengue sur leur sol respectif. Voilà pourquoi l'OPS recommande vivement à ces régions de "maintenir et de renforcer la surveillance, le diagnostic précoce et le traitement rapide des cas de dengue". Elle [l’OPS] appelle également à l'organisation de réseaux de soins de santé pour faciliter l'accès et la prise en charge adéquate des patients, dans le but de prévenir les complications et les décès. L’Organisation Panaméricaine de la Santé Parallèlement aux campagnes de sensibilisation sur les médias, il appartient aux populations de détruire les sites de reproduction des moustiques, d’éliminer les eaux stagnantes à l‘intérieur et autour des habitations, afin d’éviter la prolifération des Aedes aegypti.

