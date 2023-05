Des armes et munitions découvertes dans une habitation à La Trinité immédiatement détruites

C'est une surprenante découverte faite ce mercredi matin dans une maison située du quartier Anse Bellune à La Trinité. Alors qu'ils vidaient une remise, les occupants ont trouvé des armes et des munitions "rouillées". Une opération de déminage a été mise en place avec la destruction de ces objets dangereux.

Peggy Pinel-Fereol •

Les habitants du chemin de la baie au quartier Anse Bellune à La Trinité ont vécu une matinée riche en émotion.

Des riverains ont trouvé des armes et des munitions "rouillées" dans la remise de l'habitation qu'ils étaient en train de vider.

Comme l'implique la procédure, un périmètre de sécurité a été mis en place et les voisins les plus proches évacués. La police municipale et la gendarmerie ont rapidement été dépêchées sur place. En milieu de journée, les équipes de déminage sont intervenues.

Les engins explosifs et les armes ont été détruites selon la procédure. • ©Ville de Trinité

"Une demande d'autorisation a été faite à l'exploitation agricole du Galion pour accéder à un espace loin des habitations afin de pratiquer l'acte de déminage nécessaire", a indiqué Patricia Telle, élue de la ville.

Les "trouvailles" ont été détruites selon la procédure.