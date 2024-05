Des commémorations mémorielles de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire

Partager :

La Martinique et la Guyane ont participé à plusieurs commémorations en Bourgogne sur l'abolition de l'esclavage dans le cadre du 15e festival Outremer. La délégation martiniquaise était composée du ballet Racines Créoles de Saint-Joseph et des hommes d'Argile des Trois-Îlets. La Guyane était représentée par la chanteuse Sylviane Cédia. Plusieurs manifestations mémorielles du 10 au 17 mai 2024 ont eu lieu à Toulon-sur-Arroux, Génelard, Autun, Montceau-les-Mines et Milly-Lamartine.

Après Toulon-sur-Arroux, les commémorations autour de l’abolition de l’esclavage se sont poursuivies à Montceau-les-Mines, Génelard, Milly-Lamartine et Autun. Discours, prestations artistiques et dépôt de gerbe étaient au programme. Dimanche 12 mai, après la messe créole en l'église de Montceau-les-Mines. Le premier magistrat de la commune Marie-Claude Jarrot a commémoré comme chaque année l'abolition de l’esclavage. Le ballet Racine Créole de Saint-Joseph et la représentante Guyanaise Sylviane Cedia ont été acteurs des célébrations, en présence du fils de l’ex-président de la République, Valéry Giscard d’Estaing. Le maire de conseil municipal Junior, Marie Claude Jarrot et Louis Giscard D'Estaing fils cadet de l'ancien Président de la République • ©Daniel BETIS Elle a aussi mis l’accent sur l'importance du devoir de mémoire, souligné l’implication de la municipalité et rappelé que la Saône-et-Loire demeure une terre d’abolitionnistes. Antoine Prudent, président de l’observatoire national des originaires d’outre-mer s’est exprimé sur la question.

Le président Antoine Prudent de l'observatoire national des originaires d'outre-mer • ©Daniel BETIS La Guyane invitée cette année Selon la présidente de l'association organisatrice, Christiane Mathos, chaque année apporte une innovation. La touche 2024 se traduit par une invitation de la Guyanaise Sylviane Cédia. Cette dernière a rendu hommage aux combattants de la liberté et a salué l’action d’une abolitionniste de la région, Anne-Marie Javouhey. Sylviane Cédia et sa chanson sur les esclaves et Anne marie Javouhey • ©Daniel BETIS Milly-Lamartine : échange, culture, mémoire, intergénération Le maire, Robert Cazeneuve, entouré de plusieurs homologues de villes avoisinantes a reçu les festivaliers, Racines Créoles, les hommes d’argiles et Sylviane Cédia pour un partage de mémoire et de culture. Dans son discours d’accueil, le premier magistrat de la commune souligne l’horreur du code noir, fustigeant les ignominies. Il rappelle l’action d’homme de la région, notamment celle du poète Alphonse de Lamartine, président du Conseil qui a signé le décret d’abolition le 27 avril 1848. Un échange culturel, mémoriel et intergénérationnel à Milly Lamartine • ©Daniel BETIS Puis les enfants de Milly-Lamartine et des communes environnantes ont déclamé des poèmes avant de chanter en créole "Manman la grèv baré mwen ". Ce moment de culture partagée a permis aux enfants de s’exprimer et de danser avec les groupes invités. Le poète Aimé Césaire cité durant ces commémorations Durant les commémorations mémorielles lancées par l'association les amis de l'Outremer dans le cadre du 15e festival en Bourgogne en partenariat avec les maires des localités, les populations ont découvert le "Neg Mawon". le "Neg Marron"" Ti- Guy Taupin était présent • ©Daniel BETIS

Partager :