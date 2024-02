Des militaires de la Caraïbe s’entraînent avant leur déploiement en Haïti

Aux Bahamas, le commandant de la Force de Défense a enfin trouvé 150 soldats prêts à se mobiliser pour partir en Haïti. Ils seront sur le terrain aux côtés d’autres militaires de la Jamaïque et des pays d’Amérique du Sud.

Pour beaucoup, Haïti est trop dangereux. Il y a un réel danger d’être tué par les gangs qui connaissent bien le terrain.

Les officiers bahamiens se sont entraînés au combat principalement en milieu urbain.

Aux Bahamas, les entraînements ont été coordonnés par des militaires américains.

Durant un mois, à la Jamaïque, les 150 soldats Bahamiens divisés en 3 pelotons, vont se préparer aux côtés des soldats de la Force de Défense jamaïcaine. Les forces spéciales du Chilie et de l’Argentine seront également de cette opération.

Cette mission sécuritaire laquelle devrait durer un an en Haïti, a été validée par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

La Jamaïque, les Bahamas, ainsi que les Îles Turks et Caïcos veulent "que la paix revienne rapidement en Haïti". Ces 3 territoires sont d'ailleurs souvent des lieux de refuge pour des centaines de haïtiens qui fuient la violence chez eux.

Selon un rapport rédigé par le Groupe International de Crise basé en Belgique, "les forces internationales seront confrontées à de multiples dangers" en Haïti.

À cause des liens entre les policiers corrompus et les gangs, il sera difficile de garder le secret autour des opérations des forces extérieures. De plus, la police haïtienne est totalement sous-armée et en sous-effectifs par rapport aux gangs.