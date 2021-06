Des plasticiens internationaux et le Lions unis contre le cancer infantile

C'est l’une des principales causes de décès chez les enfants et les jeunes (0 à 19 ans). Les clubs services du Lions, aident les enfants et les familles en réalisant une sensibilisation et en organisant des évènements pour collecter des fonds, les 2 et 3 juillet 2021 à Schoelcher.

Daniel Betis •

Le Lions club Fort Royal propose une exposition vente caritative les 2 et 3 juillet 2021, en faveur du cancer Infantile. C'est l’une des principales causes de décès chez les enfants et les jeunes (0 à 19 ans). Les clubs services du Lions aident les enfants et les familles, en multipliant les activités de soutien. En réalisant une sensibilisation accrue et en organisant des événements pour récolter des fonds. En Martinique, le Club Fort Royal propose une invitation à une exposition éphémère avec un vernissage le 2 juillet 2021 sur invitation et une journée le 3 juillet ouverte au grand public. Odile François, présidente du Lions Club Fort Royal, a pris l'attache de la galerie Krystel Ann Art, fondée par Olivier Tharsis et son épouse Chrystelle Mérabli, également sensibles à la cause humanitaire. Odile François présidente Lions Club Fort Royal. "Divine féminine" une exposition de plasticiens internationaux "Divine Féminine", est une porte d'entrée vers une vision artistique de notre société où l'amour, la compassion, l'empathie et la résilience sont plus que jamais nécessaires. Un nouveau monde est à penser, où chaque être humain sera accepté quel que soit son genre." Olivier Tharsis de la galerie Krystel Ann Art Des plasticiens internationaux qui ont participé aux 10 ans des Martinhal Luxury Family Hotels, au Portugal, se mobilisent en faveur du cancer infantile. Parmi les grandes signatures : Philippe Pasqua, Yagor Yahaut (peintre Ivoirien), les Brésiliens humanistes Ruben Robierb et Marcos Marin. Les Antillais (Guadeloupe et Martinique) : Ronald Cyrille, Samuel Gélas, Jimmy Pelage, Lana Arma, Anais Verspan et François Piquet et Christophe Mert.

