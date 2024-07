Distinction : l’entrepreneur martiniquais Bernard Hayot élevé au grade de grand officier de la Légion d’honneur

13 ans après son statut honorifique de Commandeur, Bernard Hayot a été élevé au grade de grand officier de l’ordre national de la Légion d’honneur par décret, le 3 juillet 2024.

C’est le Président de la République qui décide de la nomination des personnalités retenues pour cette distinction, avant publication au Journal Officiel.

La Légion d'honneur est le premier ordre national visant à honorer des citoyens français. C'est la plus haute distinction. Elle récompense les mérites éminents acquis au titre de la Nation soit à titre civil, soit sous les armes. Elle se compose de 3 grades (chevaliers, officiers, commandeurs) et 2 dignités (grands officiers et grand-croix).

Fondateur du GBH depuis 1960, il a progressivement passé la main à l'un de ses 4 enfants (son fils Stéphane), afin de poursuivre la gestion d’un patrimoine conséquent en Outre-mer.

Présent sur 19 territoires notamment dans la grande distribution, l’automobile ou d'autres activités industrielles et diversifiées, Bernard Hayot est un acteur majeur qui compte autour de lui un effectif de plusieurs milliers de collaborateurs. 2000 employés rien qu'en Martinique.

L’Université de la Guyane et le GBH, dans le cadre d’un partenariat, mènent chaque année l’organisation des Forums métiers, rencontre entre le monde de l’entreprise et l’éducation, pour accompagner les jeunes guyanais dans leur parcours professionnel. Partenaire de l’École de commerce et de gestion de La Réunion et de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie, le GBH accompagne également les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion.