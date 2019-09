Distribution de "rubans rouges" pour réclamer davantage de policiers en Martinique

Manifestation contre la violence

Nouvelle mobilisation du collectif "fok fey' épi nou" contre la violence ce vendredi matin (6 septembre 2019). Une dizaine de militants se sont rendus au quartier Dillon, puis sur la place François Mitterrand à Fort-de-France. Ils réclament notamment une cinquantaine de policiers supplémentaires et une meilleure politique publique dans les quartiers.La manifestation s'est ponctuée de prises de parole et de distributions de rubans rouges et de tracts aux automobilistes. Une action symbolique pour tenter de sensibiliser davantage les citoyens à la lutte contre l'insécurité.