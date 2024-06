Elections européennes 2024 : le Rassemblement National poursuit son ancrage en Martinique

La France Insoumise est arrivée en tête du scrutin européen dans l’île le 8 juin 2024, juste devant le Rassemblement National avec respectivement 18,64% et 17,98% des voix. Mais force est de constater que le parti de Marine Lepen est en train d’engranger un vote "d’adhésion" et pas seulement de contestation de la majorité d’après les observateurs.

Il y a au moins deux enseignements à tirer de l’élection européenne le week-end dernier en Martinique : une forte abstention (37 533 votants sur 304 698 inscrits) et l’ancrage de plus en plus marqué du RN (Rassemblement National) au sein de l’électorat local.

On est très clairement là sur la voie d'une implantation, alors pas nécessairement sous la forme d'un mouvement structuré à la Martinique, mais sous la forme de l'adhésion d'une frange de la population, aux thèmes et aux thèses défendues par le Rassemblement National. Justin Daniel, professeur de sciences politiques (sur Martinique 1ère télévision, au micro de Corinne Jean-Joseph)

13 communes ont préféré Jordan Bardélla

Le RN est en effet sorti premier à l’issue du vote du samedi 8 juin dans 13 communes de l’île : à Sainte-Anne, au Vauclin, au François, au Robert, au Gros-Morne, à Saint-Joseph, à Sainte-Marie, au Marigot, au Lorrain, à Ajoupa-Bouillon, au Macouba, à Grand-Rivière et à Saint-Pierre.

Les électeurs ayant préféré la liste conduite par Jordan Bardélla, ont des arguments différents quant à leur choix de vote. Mais face à leurs réalités quotidiennes, en premier lieu le pouvoir d’achat et l’explosion de l'insécurité sur l’ensemble du territoire national, une partie des martiniquais considère elle aussi, qu’il faut "essayer l’extrême droite", même si l’extrême gauche est devant d’une courte tête.

Progression du vote RN (Rassemblement National) en Martinique depuis 2019 (juin 2024). • ©KETTY BEYONDAS / MAXPPP & Politic Data

Il faut qu’on essaye le Rassemblement National. Tout le monde juge le RN, mais il n’a jamais rien fait.

On voit bien qu’on n’est pas satisfait du président actuel, donc on essaye de voir ailleurs s’il n’y a pas autre chose. Oui, il y a la déception, et pas que de Macron… tous ceux qui sont passés bien avant lui, nous ont déçus.

À choisir entre le gouvernement [actuel] et le Rassemblement National, on peut voir si le RN fait mieux.

Moi, je ne sais pas. Ce sera difficile, mais tôt ou tard, je pense que Rassemblement National va gérer la France.

"Moi, je suis en peu inquiète. Quelques fois on sait ce qu’on laisse mais on ne sait pas ce qu’on prend". Des électeurs de Martinique interrogés par Fabienne Léonce Des citoyens de Martinique interrogés par Fabienne Léonce

À charge pour les patriotes du RN n’ayant jamais exercé le pouvoir, de montrer ce qu’ils ont dans le ventre s’ils devaient être aux commandes au lendemain des futures élections législatives, en dépit de la diabolisation persistante et du "procès en incompétence" entretenus par la plupart de leurs adversaires.

Mais au vu des chiffres, cette tactique politicienne n’a pas été fructueuse. Pour rappel, le Rassemblement National est à ce jour majoritaire dans l'ensemble des Outre-mer, en dehors de la Martinique, après le vote européen.

Marine Lepen et Jordan Bardélla qui a termné en tête des élections europénnes, avec plus de 31,5% des voix, est désormais tourné vers les élections législatives (9 juin 2024). • ©FRANCEINFO / DR

Le parti de Marine Lepen a moins d’un mois pour convaincre les électeurs qu’il est "prêt" à transformer démocratiquement l’essai à Matignon comme le martèle sa patronne, sous réserve d’une majorité de sièges.

Dépôt des candidatures du 12 au 16 juin

À la suite de la dissolution de l’assemblée nationale voulue par le Président de la République, Emmanuel Macron, ces élections législatives anticipées doivent en effet se dérouler les 29 et 30 juin et les 6 et 7 juillet prochains.

Le dépôt des candidatures se déroule en préfecture du mercredi 12 au dimanche 16 juin 2024, 18h. D’ici à cette date butoir, les tractations iront bon train dans toute la France, à droite comme à gauche de l’échiquier politique.