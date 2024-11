En Martinique, 1 adulte sur 8 se trouve en situation d’illettrisme

Sur les 350 000 habitants de la Martinique, 15 000 personnes sont en situation d’illettrisme, soit 8% de la population. En comparaison, ce taux est deux fois moins élevé en France métropolitaine a révélé l’INSEE (L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), dans un dernier rapport publié le 7 novembre dernier.

Emma Guillaume (stagiaire) •

En Martinique, la question de l’illettrisme reste une réalité majeure. Selon le dernier rapport de l’INSEE, publié jeudi 7 novembre 2024, "13 % des adultes de 18 à 64 ans rencontrent des difficultés face à l’écrit, dont 9 % souffrent de problèmes jugés "forts"".

L’étude souligne également que 21 % de cette population adulte éprouve des difficultés en calcul, ce qui compromet leur capacité à gérer des situations quotidiennes essentielles et constitue un obstacle à l’intégration sociale et professionnelle.

L'impact de l'illettrisme

Pour les adultes en difficulté en lecture, écriture et calcul, l’accès à l’emploi demeure un défi majeur.

La moitié des adultes en difficulté dans ces domaines se trouvent sans emploi. Extrait du rapport de l'Agence

De plus, ces personnes se retrouvent souvent exclues du monde numérique, réduisant ainsi leurs chances de bénéficier des services en ligne et des opportunités d'emploi accessibles sur internet.

Des facteurs multiples en jeu

L'étude révèle que l’illettrisme est plus répandu dans les quartiers prioritaires, avec un taux de 15 %, contre 7 % dans les autres zones de l'île.

Parmi les causes de cette disparité, on retrouve des facteurs comme le niveau de diplôme, l’éducation parentale, l’âge, et la langue maternelle : "En Martinique, trois adultes en difficulté sur dix n’ont pas le français comme langue maternelle", ce qui complique davantage leur maîtrise des compétences de base.

Visuel Facebook de l'Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme • ©CAP Facebook ANLCI

L'illettrisme en chiffres

En 2022, la Martinique comptait environ 15 000 personnes en situation d’illettrisme, soit un taux de 8 % sur une population de 350 000 habitants. Ce chiffre, deux fois supérieur à celui de la France métropolitaine (4 %), révèle une disparité préoccupante.

Le phénomène touche également plus les hommes que les femmes, avec un taux d’illettrisme de 11 % chez les hommes contre 4 % chez les femmes.

Un enjeu de société

L'illettrisme représente un défi de taille pour la Martinique. Au-delà de l'emploi, ces lacunes compromettent l'autonomie des personnes dans la gestion de leur vie quotidienne.

L’illettrisme concerne ceux ayant été scolarisés en France mais qui ne maîtrisent pas les compétences de base pour lire, écrire et comprendre des informations simples. L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme

Ce phénomène se distingue de l’analphabétisme. Il touche des personnes dont l’apprentissage scolaire n’a pas permis de surmonter les obstacles linguistiques ou sociaux.

Pour les autorités locales et les acteurs sociaux, cette étude de l’Insee souligne "l’urgence de renforcer les dispositifs de soutien et d’accompagnement" pour permettre à chacun de s’émanciper.