Affaissement d'une portion de route au Lamentin

La voie communautaire d’Acajou qui surplombe l’autoroute et ramène à Mahaut est interdite à la circulation. La nuit dernière, un glissement de terrain a creusé de profondes failles sur la chaussée.Des failles qui résulteraient d’un lessivage souterrain.Les équipes de la CACEM (Communauté Agglomération Centre Martinique) étaient sur place ce jeudi 27 juin 2019. La circulation dans les deux sens est interdite.Une réunion s'est tenue avec les différentes parties au Lamentin pour définir les responsabilités et les mesures à prendre.Le site est sous surveillance et interdit au public. Les services municipaux ont fermé la route. Une déviation a été mise en place.