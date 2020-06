La fête des mères : tradition familiale, occasion commerciale et bonheur partagé

Comme chaque année, le dimanche qui suit le week-end de Pentecôte (fin mai ou début juin), est un grand jour consacré aux mamans. Cadeau de rigueur et surtout grand moment de rassemblement autour de la star du foyer. La coutume sera d'autant plus appréciée cette fois, après 55 jours de confinement.

Guy Etienne •

Présent classique ou cadeau de luxe ?

Retrouver sa progéniture, que du bonheur !

Les magasins sont ouverts ce dimanche pour les derniers achats • ©Martinique 1ère

A la fois fête commerciale et familiale, c’est la mythologie grecque qui serait à l’origine de ce rendez-vous des mamans, en l'honneur de Rhéa et Cybèle , les divinités mères des Dieux. Cette célébration figurait également dans les rites païens , l'occasion de célébrer la fertilité.Aux États-Unis, après que la journée de la mère a été proclamée en 1870, invitant les mamans du monde entier à s’unir pour la paix, cette célébration s’est modernisée au fil du temps. Aujourd’hui, qui dit fête des mères dit cadeaux, pour toutes celles qui ont déjà donné la vie.Bijou, vêtement, mobilier, accessoire ménager, parfum, téléphone portable, tablette, repas familial, ou un simple bouquet de fleurs, font partie de la panoplie des présents classiques. Pour les bourses plus généreuses, un week-end détente dans un hôtel chic, un voyage, une cure thermale, une voiture...quand on aime, on ne compte pas.Mais quelle que soit la nature du ou des cadeaux que reçoivent nos mamans, leur plus grande satisfaction, c’est de voir réunis autour d’elles le jour "J" enfants et petits enfants, pour un grand moment de bonheur partagé et beaucoup de "je t’aime maman".Ces retrouvailles seront d’autant plus appréciées par ces dernières, après la longue période de confinement et de restrictions provoquées par la crise sanitaire.Toutefois, les gestes barrières restent d'actualité, afin que le moment avec maman, reste inoubliable.