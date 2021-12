Floriane Bascou, première dauphine de Miss France 2022, un avenir cousu d'or

En devenant première dauphine de Miss France, samedi 11 décembre 2021 à Caen, la martiniquaise Floriane Bascou est promise à un avenir radieux. Elle enchaînera, représentations, manifestations, festivités et élections liées à son nouveau statut.

Reynald Sizam •

Première dauphine de Diane Leyre, Miss France 2022, le samedi 11 décembre, Floriane Bascou a manqué de peu d'offrir le couronne à la Martinique pour la première fois de son histoire. Elle rejoint à cette place Véronique Caloc en 1998, Morgane Edvige en 2016 et Camille René en 2013.

Samedi 11 décembre 2021, au Zénith de Caen, elle a participé avec 28 autres Miss à l'élection nationale. La Martiniquaise a fait partie du top 15 puis du top 5 et finalement du top 2, battue par Diane Leyre, proclamée Miss France 2022.

Floriane Bascou, Miss Martinique. • ©Miss France

Suite à son énorme prestation, cette place de dauphine offre néanmoins à la candidate martiniquaise de nombreuses opportunités.

En tant que dauphine de Miss France, elle sera amenée à honorer des contrats publicitaires et à représenter l'institution Miss France lors de certaines manifestations publiques. Voyages, vêtements, produits de beauté, défilés de mode, représentations...des situations qui font rêver beaucoup de jeunes filles.

Floriane Bascou avec ses trois looks "Une Miss à Paris". Photos officielles Miss Martinique. • ©m.manoir

Floriane Bascou pourrait participer au concours de Miss Monde sous les couleurs de la France, comme l'a fait en son temps Véronique Caloc, première dauphine de Miss France 1998 et première dauphine de Miss Monde 1998.



La Lamentinoise âgée de 19 ans a donc l'avenir devant elle. Pour rappel, diplômée d'un baccalauréat scientifique spécialisé sciences de la vie et de la terre, elle a poursuivi ses études en prépa santé option droit dans le but de devenir orthodontiste. Elle va devoir slalomer entre études et obligations liées à son statut.