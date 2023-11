5 individus en détention provisoire après le démantèlement d’un trafic de drogues à Fort-de-France

Après plusieurs mois d’investigations, de surveillances et d’enquêtes, la police nationale a démantelé un trafic de stupéfiants au quartier Sainte-Thérèse à Fort de France, lundi 13 novembre 2023. Cinq personnes soupçonnées ont été arrêtées.

De la cocaïne, du crack, de l’argent liquide, des objets de valeur et des cartouches de cigarettes ont été saisis dans un abri de fortune, à la rue du Chas de l’Aiguille.

Lors d’une importante opération d’interpellation, la Brigade des Stupéfiants du Service Territorial de la Police Judiciaire de la Martinique est parvenue à arrêter cinq individus. Les perquisitions et fouilles de véhicules menées permettaient de saisir la somme de 3 000 euros, 110 grammes de cocaïne, 28 grammes de crack, 535 grammes de résine de cannabis, 30 cartouches de cigarettes, 2 montres [de marque, dont une de 500 euros], 2 chevalières en or, 2 balances électroniques et deux casseroles avec des résidus de cocaïne cuisinée pour obtenir du crack.