Fort-de-France: une locataire est en colère contre les conditions de vie dans une cité

12 ans déjà, 12 ans à attendre des travaux qui ne voient pas le jour, affirme Sarah, une locataire du quartier Langellier, quartier Ravine-Vilaine à Fort-de-France.

À cela, s'ajoute les incivilités quotidiennes qui nuisent à la tranquillité du lieu.

La liste est longue et Sarah garde toutes les preuves de ses appels et les réponses qui lui sont faites. Si le ton reste calme, elle est excédée par ses conditions de vie et a décidé de porter les litiges qui l'opposent à son bailleur, la société H.L.M Ozanam devant la justice.

Sarah affirme, photos et vidéos à l'appui, que son logement est insalubre. Elle a subi 15 dégâts des eaux mais l'origine des dommages n'aurait pas été identifiée selon son assureur.

Sarah a également fait constater la présence d'humidité sur les murs du séjour et de sa chambre.

À cela s'ajoute la présence d'insectes et d'animaux indésirables.

Depuis plusieurs années des termites logent dans mon entrée et un peu partout dans mon logement. J’ai perdu des effets personnels en grand nombre. Des termites se trouvent dans la gaine technique et avaient complètement attaqué la porte de celle-ci. Évidement, je traite comme je peux, mais j’ai demandé à ce qu’un traitement plus efficace soit fait. Le décompte individuel de charges annuel prévoit dans les charges locatives une somme pour ces traitements. J’ai également demandé une dératisation car j’ai à plusieurs reprises surpris des souris et rats dans mon logement et sur ma terrasse.