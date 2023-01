Le giratoire de Bô-Kannal à Fort-de-France baptisé Victor Treffre

Le rond-point de "Bô-Kannal" a été officiellement baptisé "Giratoire Victor Treffre", du nom de cette figure d’un des quartiers populaires de Fort-de-France.

C’est le maire de la ville, Didier Laguerre, qui a dévoilé la pancarte en début de soirée, vendredi 20 janvier 2023, à proximité de la Tour Lumina.

Plusieurs membres de "Tanbou Bô Kannal" étaient présents, l’occasion pour ces derniers de rendre hommage à Victor Treffre. Celui qui a été l’un des pionniers de cette association culturelle (laquelle célèbre ses 50 ans cette année), se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant.

Avant d’assister à l’inauguration du giratoire, "Tôtô" comme le surnomment les riverains, a été accueilli au siège de "Bô Kannal" au son de conques de lambi par ses amis et anciens élèves, en guise de reconnaissance et de remerciements pour son engagement en faveur de la musique traditionnelle.

C'est un pilier pour "Tanbou Bô Kannal". C'est quelqu'un qui a toujours lutté pour son quartier, pour la culture martiniquaise et aussi pour la transmission aux jeunes et je me sens concerné par cette transmission, vu que je suis membre de l’association. Je souhaite continuer ce travail (…). J'ai surtout le souvenir d'avoir participé à ses ateliers chant, des techniques et un bon répertoire que j’ai appris grâce à lui et je n'ai pas fini d'apprendre.