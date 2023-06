Six monuments aux morts souillés de peinture en ce jour de commémoration de l'appel du 18 juin

Les Martiniquais morts pour la France ont dû se retourner dans leur tombe, quand leur nom a été dans la nuit souillé par de la peinture rouge sur les mausolées des monuments aux morts des villes de Fort-de-France, Ducos, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Les Trois-Ilets et de Sainte-Luce.

Des actes de vandalisme qui semblent réfléchis et coordonnés pour marquer les esprits en ce jour de commémoration l'appel du 18 juin 1940.

Pour le public venu ce dimanche matin honorer les anciens combattants martiniquais, c'est leur mémoire qui est aussi souillée. C'est l'engagement de ceux qui ont fait le choix de partir en dissidence, au péril de leur vie pour aller combattre les nazis en Europe, qui a été déshonorée.

Ce matin, jour de commémoration de l'appel du début de la résistance du Général de Gaulle, Lucien Ignace 97 ans, ancien combattant, la poitrine bardée de médailles ne comprend pas un tel acte.

Police et gendarmerie ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces actes. Ce n'est pas la première fois que des monuments aux morts sont ainsi vandalisés. En 2022, aux Trois-Ilets et au Saint-Esprit, l'action semblait également coordonnée, preuve que les auteurs de tels actes ne sont pas inquiétés.

Dans un communiqué le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, condamne avec fermeté ces comportements intolérables et profondément choquants.

Ces actes constituent une insulte à la mémoire des Martiniquaises et des Martiniquais qui ont fait le choix de la dissidence pour défendre leur liberté et celle de leurs congénères. Ils appellent une condamnation de la part de tous ceux qui, comme les résistants à la barbarie nazie, sont attachés aux valeurs de Liberté, d'Egalite et de Fraternité.