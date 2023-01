Yolande Copeau "Youyou", perpétue la tradition de la "tèt maré" à Fort-de-France

Cette semaine l'équipe de la rubrique Fondok promène sa caméra à Fort-de-France. Yolande Copeau, surnommée "Youyou", est une passionnée des tenues vestimentaires traditionnelles. Au sein de l’association "Flanm kréyol", elle perpétue l’art du "tèt maré".

William Zébina & Thierry Sokkan •

Dès l’enfance "Youyou" a toujours été fascinée par sa grand-mère toujours bien apprêtée. Petite fille, elle aimait fouiller dans sa malle pour regarder ses robes et ses "tèt maré". À l’âge adulte, elle a exercé le métier de sage-femme, mais dès qu’elle sortait de garde, pas question d’aller se reposer, elle allait apprendre l’art de fabriquer des têtes chaudières, têtes à un, deux, trois ou quatre bouts avec une aînée du Lorrain puis une autre du Saint-Esprit.

Youyou est en train de fabriquer une coiffe traditionnelle. • ©William Zébina

Pour Youyou, les tenues traditionnelles sont souvent qualifiées à tort de "doudouiste", alors que selon elle, ces vêtements sont des témoins de notre histoire. Elle aime rappeler que pendant l’esclavage, à la fin du 18e siècle, des "lois Tignon" interdisaient aux femmes noires de porter le chapeau dans le but de limiter leur coquetterie et marquer leur infériorité par rapport aux femmes blanches. Les femmes noires ont alors créé différentes coiffes élaborées, colorées, décorées, pour être élégante, et ainsi le symbole d’oppression est devenu accessoire de mode, c’était une manière de résister.

Des influences européennes, africaines, indiennes

Pour partager sa passion pour les vêtements traditionnels, Youyou est une membre active de l’association "Flanm Kréyol", dont l’objectif est de constituer une collection des tenues et de les faire connaître.

Youyou et les membres de l'assocition Flanm Kréyol. • ©William Zébina

"Flanm Kréyol" possède plus de 300 tenues et organise des défilés, des rencontres en Martinique et ailleurs. Youyou et ses amis de l’association aimeraient mettre en place un partenariat avec le rectorat de Martinique afin d'exposer notre patrimoine vestimentaire aux enfants dans le cadre scolaire, car c’est un pan de notre histoire.