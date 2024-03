Alexandre Join remporte la 5e édition de la course cycliste "la Franciscaine" en Martinique

"La Franciscaine", l'épreuve de cyclisme organisée par le Vélo Club de la ville du François autour de son territoire, a été remportée cette année par Alexandre Join de l'équipe de la JC 231. Le Robertin s'est imposé dès le début de la compétition. Il a su gérer sa course avec ses coéquipiers pour conserver sa tunique jaune.

Alain Petit & Guy Albert Maloungila •

15 équipes étaient au départ de cette 5e édition de "La Franciscaine", dont une venue de Guyane, le Vélo Club de Sinnamary, formant un peloton de 90 coureurs. Au programme, trois jours de compétitions : un prologue nocturne de 2,5 km dans la ville du François le vendredi, une étape en ligne de 90 km le samedi 9 mars.

Dimanche 10 mars, l'épreuve s'est déroulée en deux tronçons : un contre-la-montre le matin de 15,4 km et l'après-midi, une étape en ligne de 88 km. Ce programme dense avec des étapes courtes, aura favorisé un rythme soutenu.

Le VCF s'impose à domicile durant le prologue • ©Guy-Albert Maloungila

Le tour de chauffe du VCF au prologue

Même si le petit tour dans les rues de la ville d'accueil en guise de prologue est symbolique, il permet néanmoins à chacun d'afficher ses prétentions pour la suite. D'autant plus que pour cette 5e édition de "la Franciscaine", Eddy-Michel Cadet-Marthe du Madinina Bikers, vainqueur du Tour de Martinique 2023, faisait sa rentrée.

Edwin Nubul du VCF (l'ancien champion de la Caraïbe et de Martinique), ainsi que Stéfan Bennett de la JC 231 (double vainqueur du tour international de Guadeloupe), ont repris la compétition après une longue absence. Du beau monde sur la ligne de départ donc, mais c'est le Vélo Club du François (VCF) qui marque son territoire lors de ce prologue.

Parti en dernière position, le VCF Hertz, emmené par les frères Nubul, s'est brillamment imposé avec un temps de 2 min et 52 secondes. L'ECL termine en seconde position en 2 min 53, et le troisième meilleur temps pour la JC 231 avec 2 min 55 secondes.

Alexandre Join de la JC 231 prend le contrôle

La première épreuve sérieuse s'est déroulée le lendemain, samedi 9 mars 2024. Au programme pour les coureurs, 90 km à parcourir et un juge de paix avant l'arrivée, le Morne Acajou.

Alexandre Join de l'équipe de la JC 231 s'est imposé à l'issue de cette étape. C'est dans la montée finale du Morne Acajou qu'il a scellé sa victoire. Sur cette dernière difficulté du parcours, il a distancé son compagnon d'échappée, Jordan Labéjof du Team Energizer. Ce dernier n'a pas su faire obstacle non plus à Mairon Milister du Club Cycliste Vauclinois, qui termine second de cette étape.

Labéjof se retrouve finalement sur la 3e marche du podium de cette première manche, permettant à Alexandre Join de la JC 231 d'endosser le maillot jaune. À ce stade, les favoris du peloton n'ont pas encore fait parler la poudre, à moins que leurs efforts soient réservés pour plus tard.

Alexandre Join prend le controle de la Franciscaine • ©Guy-Albert Maloungila

J'avais repéré la fin de la course donc je savais où attaquer, j'ai fait un premier break dans la plaine du Lamentin, puis à Chopotte, cette montée qui fait mal, m'a permis de finir à Morne Acajou. Alexandre Join - équipe JC231 (interrogé par Guy-Albert Maloundgila)

Léopold Perrot plus fort que le chrono

Dimanche 10 mars, le contre-la-montre de 15,4 km autour de François n'a pas bouleversé de manière significative le classement général. Alexandre Join conserve le maillot jaune en finissant 6e. Des concurrents initialement mal classés se sont distingués face au chronomètre, notamment sous l'effet d'une pluie perturbatrice en milieu d'épreuve, défavorable aux leaders.

La "Team Crédit Mutuel Garage Premier" a excellé, réalisant un doublé avec Léopold Perrot et Kenji Laventure aux deux premières places. Léopold Perrot, vainqueur du contre-la-montre, grimpe sur la 3e marche du podium général, se positionnant juste derrière Mairon Milistver du CCV, second à 1 minute et 42 secondes d'Alexandre Join.

Léopold Perrot gagne l'étape au finish, Alexandre Join confirme sa place de leader

Lors du second tronçon, long de 88 km, Fabien Erdual du Madinina Bikers, accompagné par Jordan Labejof et Christopher Hyppolite du Team Energizer, ont mené la course en tête. Labejof a décidé de se détacher du trio durant l'ascension du Morne Pitault, tandis que le groupe du maillot jaune mené par la JC 231, restait à proximité.

L'équipe du Robert a maintenu l'avance d'Alexandre Join. Au cours de ce second tour, trois franciscains, les frères Nubul (Edwin et Owan) et Anthony Rose-Elie, ont pris les commandes, creusant l'écart avec le peloton de plus de 40 secondes. Owan Nubul, seul capable de menacer le maillot jaune avec un écart de 2 minutes et 43 secondes, a vu ses espoirs s'effondrer après une chute près de "Quatre-Croisés".

Avec Owan Nubul hors course, le peloton de tête n'était plus une menace pour Alexandre Join. La stratégie menée par la JC 231 permet à Join de rattraper les échappés à l'approche du Morne Pitault. Christopher Hyppolite, bien qu'il n'a pas été rattrapé, ne présentait pas de danger pour le classement général et visait la victoire d'étape.

Ses efforts se sont avérés infructueux, neutralisé près de la "Pointe Couchée" et dépassé sur la ligne d'arrivée par Edwin Nubul et Léopold Perrot. Ce dernier remporte l'étape, signant ainsi un doublé mémorable avec la "Team Crédit Mutuel Garage Premier".

Léopold Perrot, réalise le doublé contre-la-montre et étape du jour • ©Guy-Albert Maloungila

Déjà le matin j'ai été surpris par mon chrono et l'après-midi j'ai tout mis dans le sprint ; Edwin Nubul était aussi très rapide, il était chez lui... Ça s'est terminé au finish. Léopold Perrot, "Team Credit Mutuel Garage Premier" (interrogé par Guy-Albert Maloudgila)

Le maillot jaune, fort d'une équipe soudée s'est payé le luxe de revenir sur les fuyards et de franchir la ligne d'arrivée dans le top 6. Alexandre Join, a ainsi montré dans cette 5e édition de "la Francicaine", l'étendue de son talent.

On a bien maîtrisé notre sujet dans l'ensemble. Ce n'était pas évident ; j'ai dû me faire mal aux jambes pour récupérer mes concurrents. Mais c'est une belle copie que l'on remet. Alexandre Join, vainqueur de la 5e édition de "la Franciscaine" (interrogé par Guy-Albert Maloudgila)

Dans 4 jours, le peloton reprendra la route dans le cadre du Critérium Cycliste de la ville du Lamentin. L'équipe de la JC 231 qui a fait une démonstration de son potentiel, ne dévoile pas encore ses objectifs, mais ces robertins n'ont pas l'air d'avoir un appétit d'oiseaux.