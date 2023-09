Algues Sargasses : des riverains du François évaluent l’efficacité de leur barrage expérimental 5 ans après

Comme dans plusieurs autres communes de Martinique, les habitants du quartier Frégate 2 au François sont exaspérés par l’envahissement régulier des sargasses à leurs portes. 5 ans après avoir financé un filet sensé repousser ces algues nocives pour la santé et l'intérieur de l'habitat, ces riverains font le point sur cette installation et les déboires occasionnés.

Guy Etienne •

Il y a 5 ans, plusieurs habitants du quartier Frégate 2 au François, ont financé un premier barrage expérimental pour essayer de tenir à distance les algues indésirables.

Comme dans plusieurs autres communes balnéaires de l'île, ces sargasses causent de nombreux soucis aux riverains, en termes de santé et de détérioration de leurs appareils ménagers et audiovisuels.

"C’est toujours pareil" explique une franciscaine dont la télévision dysfonctionne souvent. Elle redoute également l’impact des émanations de gaz sur sa toiture.

Un nouveau barrage opérationnel l’an prochain

Pour tenter de lutter plus efficacement contre l’échouage des plantes qui arrivent périodiquement du large par vagues depuis plus de 10 ans, un nouvel équipement plus performant est attendu pour 2024 dans la petite baie. Il sera entièrement financé par les pouvoirs publics.

(Re)voyez le reportage de Delphine Bez et Thierry Sokkhan.