"Harcèlement" à la cité scolaire La jetée au François selon le syndicat F.O Martinique, qui réclame le déplacement de deux cuisinières

La rentrée du lundi 13 septembre 2021 risque d’être perturbée à la cité scolaire La Jetée au François. Depuis mercredi dernier (8 septembre 2021), des agents affiliés à FO-CTM, ont érigé un barrage devant la barrière de l’établissement. Ils dénoncent "une situation de harcèlement à la cantine centrale, de la part de la cheffe et de sa fille" selon le syndicat.

Cette situation dure depuis longtemps et a fait l'objet de différents rapports du proviseur et de la gestionnaire à l'attention de la CTM et du Rectorat suite à des plaintes d'agents et d'élèves.

Au mois d'avril 2021, les agents ont manifesté leur souhait que les deux personnes concernées soient déplacées.

Différentes réunions et mesures de surveillance ont été mises en œuvre pour résoudre le problème, mais sans succès jusqu’ici.

Eugénie Liber - représentante du syndicat FO-CTM