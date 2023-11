"Jazz An Ba Tol", l’affiche du week-end pour les amateurs en Martinique

La 3e édition de "Jazz An Ba Tol" (Jazz sous tôle) s’affiche ce samedi 11 novembre 2023, au François, au Jardin de Monique, à Dostaly.

Ce rendez-vous fixé entre 15h et 22h, est identifié par les organisateurs comme un "laboratoire de recherche de culture d'art et de création".

"Jazz An Ba Tol" est une proposition artistique et culturelle inédite en Martinique, de haut de gamme, avec une ambition affichée de rayonnement régional et à visée internationale. En véritable laboratoire de recherche de culture d'art et de création, "Jazz An Ba Tol" est ouvert à tous, intergénérationnel, dans un esprit de partage et d'échange qui valorise le patrimoine culturel afro caribéen.