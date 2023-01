Le portage de repas aux aînés, une réalité au François

Le service de repas à domicile à l’attention des personnes âgées ou dépendantes est opérationnel au François. Depuis le lundi 16 janvier 2023, la municipalité via son CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales), mobilise des agents pour cette action solidaire, du lundi au vendredi.

Claude et Victor Mercant, un couple d’octogénaires, ont été un des premiers foyers à réceptionner leurs repas au quartier Soleil Levant, en présence de leur fils et de deux voisins. "Ils attendaient avec impatience ce service, ce qui va soulager la famille" a confié un proche.

L’acquisition de deux véhicules aménagés pour le transport des boites isothermes a été nécessaire, afin de préserver la fraicheur aliments.

Les premières livraisons ont été précédées d'une visite des cuisines de la SOGES située à Ducos. La délégation composée d’élus et de l’équipe du CCAS, a découvert la fabrication des repas dans le respect des règles d’hygiène et de la chaîne de froid. Une vigilance particulière est portée aux menus spécifiques (sans sel- sans gluten- diabétique… etc).

Le tarif social d’une gamelle a été fixé à 7€50, "en fonction des conditions de ressources des bénéficiaires (…). Les coûts de fabrication des repas restent maîtrisés, malgré l’augmentation des matières premières" selon Boris Pétricien, directeur de la SOGES (Société de Gestion d’Equipements du Sud).

Avec l’âge, on a souvent de moins en moins d’appétit, on est plus rapidement rassasié. La prise de médicaments ou une baisse de moral plus ou moins grave peuvent aussi retentir sur l’alimentation. Or, nos besoins alimentaires ne diminuent pas avec l’âge. Manger trop peu fragilise, surtout lorsqu’on doit faire face à un stress ou une maladie. Nous proposons donc de tenir compte au maximum des goûts de nos convives, de leur capacité à mâcher et avaler, et d’adapter les portions aux quantités qui leurs semblent acceptables.