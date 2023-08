Grand-Rivière dévoile sa biodiversité dans le nord de la Martinique

C'est dans le cadre de l’opération "Vakans de la Biodiversité" pilotée par l’Office Français de la Biodiversité (l’OFB) et le PNRM (Parc Naturel Régional de la Martinique) que la commune de Grand-Rivière dévoile ses atouts en la matière.

La biodiversité désigne "l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent". Ce terme comprend également "les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux".

Une Convention sur la diversité biologique signée lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro au Brésil en 1992, a reconnu pour la première fois "l’importance de la conservation de la biodiversité pour l’ensemble de l’humanité".

Les parcs naturels marins, les sites Natura 2000, les réserves de chasse et de faune sauvage ou les parcs nationaux de France sont quelques exemples de ces espaces protégés. Par ailleurs, plus de 7000 espèces de faune et de flore bénéficient d’un statut de protection légale. Il est donc interdit de les chasser, de les cueillir, de les détruire ou de les déplacer.