Grève contre la réforme des retraites, acte 2 en Martinique

L’accès à plusieurs collèges et lycées de Martinique est difficile depuis ce lundi 30 janvier 2023. C’est le cas pour le lycée de Bellevue à Fort-de-France où des pelettes de bois ont été déposées en amont sur la voie publique. Autre exemple, la cité scolaire Frantz Fanon de Trinité, que les élèves des 3 établissements auraient déserté en milieu de matinée selon nos sources.

Ces premières perturbations préfigurent la "forte mobilisation" annoncée pour le mardi 31 janvier par les syndicats, lesquels sont toujours vent debout contre la réforme des retraites envisagée par le gouvernement.

Dans un communiqué de presse publié le weekend dernier à l’adresse des jeunes lycéens et étudiants, la CGTM avait prévenu que des militants seraient présents ce lundi à l’entrée des établissements.

"Report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030, 43 ans de cotisation nécessaires à partir de 2027, prise en compte de la pénibilité, suppression des régimes spéciaux...". Tels sont les principaux points de la réforme des retraites présentée le 10 janvier 2023 par la première ministre, Elisabeth Born.

Il y a eu des échanges avec les partenaires sociaux depuis, mais sur les 64 ans, le gouvernement reste à ce jour inflexible.

En France, le système de retraite repose sur le modèle par répartition, où les actifs financent les pensions des retraités. Aujourd’hui, du fait du contexte économique et démographique, ce système est fragilisé et déficitaire. L’objectif de ce projet de réforme est d'équilibrer, rendre plus juste et plus équitable le système des retraites.