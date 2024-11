IMAGES. Violences urbaines en Martinique : retour sur une nuit d'émeutes après l'arrestation de Rodrigue Petitot, le leader du RPPRAC

Barrages, incendies, voitures calcinées… De nouvelles exactions ont été commises sur le territoire dans la nuit de mardi à mercredi (12 et 13 novembre). Elles font suite à l’arrestation de Rodrigue Petitot, le leader du RPPRAC.

L’arrestation de Rodrigue Petitot, le leader du RPPRAC, a donné lieu à une nouvelle nuit d'émeutes en Martinique. La soirée de mardi à mercredi (12 et 13 novembre), a été agitée dans divers points de l’île.

Après quelques jours d’accalmie, le quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France a à nouveau été le théâtre de violences urbaines.

Des voitures ont été incendiées à Sainte-Thérèse à Fort-de-France. • ©Xavier Chevalier

Ce mercredi matin, la circulation est très compliquée sur l'Avenue Maurice Bishop et plus particulièrement au niveau du Canal Alaric. Des voitures calcinées bloquent les voies.

Des encombrants encore fumants bloquent la circulation sur l'avenue Maurice Bishop.

Des encombrants bloquent la circulation sur l'avenue Maurice Bishop. • ©Xavier Chevalier

Les palmiers d'une vingtaine de mètres plantés en face de Tropiques Atrium ont été brûlés.

Les palmiers plantés en face de Tropiques Atrium ont été brulés. • ©Xavier Chevalier

Rassemblement pour la libération du "R"

Dans la soirée, des centaines de personnes se sont réunies devant le commissariat de Fort-de-France, afin de réclamer la libération de Rodrigue Petitot.

Je crois que c’est une piètre mascarade de détournement de procédure pour éviter un rendez-vous qui est inéluctable parce qu'au-delà du “R”, le mouvement social qui s’est enclenché n’a pas trouvé de protocole de fin de conflit. Le pacte qui a été signé entre les puissances d'argent et nos élus, nos politiques, ne met pas fin à ce mouvement et on refuse de sortir par le haut, par le dialogue. Georges-Emmanuel Germany, l’avocat de Rodrigue Petitot interrogé par Xavier Chevalier

Aude Goussard, Me Germany et de nombreuses personnes réclamaient la libération de Rodrigue Petitot devant le commissariat de Police de Fort-de-France. • ©Marc-François Calmo

Pour libérer les abords du commissariat et disperser la foule, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement. Dans le centre-ville, des affrontements entre des émeutiers et les forces de l'ordre ont eu lieu. Trois policiers, victimes de tirs, ont été blessés.