Des carnavaliers bravent l'interdiction de la préfecture de Martinique en défilant dans les rues du Lamentin

Des centaines de personnes ont défilé ce matin (dimanche 24 janvier 2021 à 5 h) dans les rues du Lamentin pour répondre à un appel à participer à un vidé.

Ce rassemblement n'était évidemment pas autorisé dans le cadre des mesures sanitaires liées à la propagation de la Covid-19.

De nombreux carnavaliers ont fait part de leur "ras-le-bol" des restrictions imposées par la crise sanitaire et de leur envie de participer à cette manifestation pour maintenir une tradition qu'ils jugent importantes.

Je veux militer pour que les vidés et le carnaval puissent continuer d'exister. C'est un acte militant d'être ici aujourd'hui. Après un an de Covid, nous avons besoin d'une soupape de sécurité et le vidé est une tradition importante pour notre société martiniquaise !

Un participant au vidé.