"J'ai vécu le rapt du patient par deux hommes encagoulés" témoigne un agent du personnel soignant du CHUM

Cet agent hospitalier était de garde ce samedi 17 avril 2021 après 21 h 30.

Il accepte de témoigner en conservant son anonymat pour des raisons évidentes de sécurité.

Comme tous les soirs, il termine la transmission des informations avec la garde hospitalière précédente ... puis ...

J'ai entendu un cri et un bruit assourdissant comme un pied à perfusion qui tombait lourdement sur le sol. J'ai accouru vers la chambre et je me suis trouvé face à deux hommes, de grande taille, vêtus de noir et le visage caché par une cagoule noire avec des dessins blancs sous les yeux.

Un agent hospitalier du service de chirurgie viscérale du CHUM