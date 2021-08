Jacky Bernard, le pianiste, compositeur arrangeur de Fal Frett est décédé à 69 ans

Le pianiste martiniquais et compositeur du groupe Fal Frett, a tiré sa révérence à 69 ans. Il est décédé du covid-19 vendredi 20 août 2021. Toujours souriant ce musicien a apporté beaucoup au patrimoine antillais.

Daniel Betis •

Jacky Bernard fait partie de cette race de musiciens talentueux qui cultivent la discrétion, mais dont le travail est apprécié. Dès son tout jeune âge, il est au contact avec la musique avec un père coiffeur qui était aussi un excellent musicien.

Alex, Jacky et Nicol ses frères ont grandi dans un monde musical. Ils ont par la suite choisi leur instrument. Alex opte pour la basse et contrebasse, jacky se dirige vers le piano et les claviers et Nicol est attiré par les percussions.

Alex et Nicol participent à Cosmo Zouk, l'une des oeuvres du plasticien musicien Henri Guédon.

Sur cet album une constellation de musiciens de grande valeur Claude Vamur, Michel Pacquit. Barry Rogers, le trompettiste cubain Arturo Sandoval, le tromboniste Glenn Ferris...

Fal Frett un souffle nouveau en 1976

Le groupe est formé en 1976 par Jacky, Alex, et Nicol Bernard avec Bib Monville, Jacky Alpha et Ralph Thamar. C'est une véritable école de musique progressive orientée vers le jazz caribéen. De nombreux musiciens vont participer à cette aventure : Robin Vautor, Luther François, Philip Paolo, Luc Labonne, Eric Bonheur, Tony Chasseur,

Jacky Bernard est le maitre à bord, c’est lui qui donne l’impulsion. Le premier concert se déroule au Parc Floral à Fort-de-France en plein air en 1979. C'est un franc succès et une totale adhésion du public.

Jacky Bernard gentillesse et Charisme

C'est la consternation dans le milieu artistique. Jacky Bernard c'était la gentillesse, l'écoute et le dialogue. Ce professionnel possédait un style vivant, avec un jeu égal des deux mains. Compositeur virtuose, on pouvait savourer son rythme et apprécier son agilité d'excécution.

Jacky Bernard avait participé à l'album Malavoi Masibol. Il a aussi collaboré avec d'autres groupes dont celui de Marius Cultier.