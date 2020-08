Jean-Claude William, le politologue et professeur émérite de l'université, a tiré sa révérence

Jean Claude William, professeur émérite de l'Université des Antilles et de la Guyane, s'est éteint ce lundi 17 août 2020. Politologue, éminent professeur de droit, ancien avocat, Jean-claude William est mort à l'âge de 77 ans à Fort-de-France.

Daniel BETIS - JCS •

Il avait la faculté d’expliquer et de rendre lisible le droit. Jean-Claude William a tiré sa révérence.

L’homme d'une grande gentillesse, après de brillantes études d'avocat avait prêté serment le 20 décembre 1973 en même temps que les avocats :D anielle Marcelline, Georges Bagoe, Arlette Montalin.



Doyen de la faculté de droit de Martinique 1985 à 1989, il fut également directeur du centre de recherches sur les pouvoirs locaux dans la caraïbe.



En 1994 Jean Claude William accède à la présidence de l'Université des Antilles et de la Guyane, poste qu'il occupera jusqu'en 1999.



Ancien directeur de l‘école des doctorants des Antilles-Guyane, il était un caribéen convaincu.

Homme de conviction et de culture, il avait un temps rejoint les rangs du PPM (Parti Progressiste Martiniquais) parti dAimé Césaire.

De 2004 à 2014, il a été un membre actif du conseil d’exploitation du Sermac. il a réalisé plusieurs séminaires sur la politique culturelle caribéenne.



Homme de radio, il a réalisé sur les antennes de RFO et de Martinique la 1ère plusieurs émissions sur l’histoire.Jean-claude William était également le consultant politique de Martinique la 1ère, lors des grandes soirées électorales.