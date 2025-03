Jets de gaz lacrymogène et attaques contre les journalistes ont marqué les manifestations contre la réforme électorale à la Dominique

Mercredi (19 mars), le jour du vote de la réforme électorale, les forces de l’ordre ont bloqué tous les axes routiers autour de l’Assemblée nationale à Roseau, la capitale de la Dominique.

Les agents de la RSS (Regional Securite Service), les paramilitaires Caribéens, mobilisés normalement dans la lutte contre la grande criminalité et pour sécuriser les pays de la région après les catastrophes majeures, ont affronté les citoyens de la Dominique qui n’étaient pas armés.

En 2019, à la Dominique, les agents du RSS ont repoussé des manifestants avec des balles réelles.

Cette fois-ci, le gaz lacrymogène et les balles en caoutchouc ont été utilisés pour disperser quelques centaines de personnes. Les images ont fait le tour de la région.

Il y a eu des accusations d’usage de force excessive et d'abus de pouvoir.

Sur des vidéos, on voit le commissaire adjoint de la police nationale en train d'arracher l’appareil de tournage d’un journaliste d’EmoNews, un web média.

La journaliste a été violemment attaquée par les forces de l'ordre.

Emerline Anselm, directrice d’EmoNews a exprimé son inquiétude et sa colère concernant les actions des officiers.

On demande une enquête impartiale et de la justice pour notre reporter Soanna Benjamin. On demande des réformes pour empêcher ce type de violation et de protéger le droit d'accès aux informations et notre droit de relayer les actualités.