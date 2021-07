Johnny Ventura, le chanteur, figure du merengue et de la salsa, est décédé à 81 ans

Le chanteur compositeur dominicain de merengue et de la salsa Johnny Ventura s’est éteint mercredi soir (28 juillet) à l’âge de 81 ans, victime d’une crise cardiaque. Le Président de la République dominicaine, Luis Abinader a décrété un deuil national de 3 jours.

Daniel Bétis - Jean-claude SAMYDE •

Juan Dias Ventura Soriana fait partie de ces figures marquantes qui avec leurs musiques ont conquis le cœur de millions de spectateurs. L'artiste a produit plus de 100 albums, devenant une icône de la musique caribéenne et latina. Dans les années 80, plusieurs de ses titres étaient joués dans "La Salsa" émission de Claude Sainte Rosemond sur radio Martinique.

Les prestations de l'artiste en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane étaient l’oeuvre du producteur martiniquais Pierre Catayee. Johnny Ventura s'est produit à plusieurs reprises au stade Louis Achille à Fort-de-France.

À 81 ans, "el caballo Mayor" était en studio, il y a quelques jours, pour l’enregistrement d’un album produit par son fils. Il était en grande forme selon ses proches.

Icône de la musique caribéenne et latina

Ce chanteur et chef d'orchestre, de son nom patronyme Juan de Dios Ventura Soriano, est né le 8 mars 1940 à Santo Domingo. Il a commencé à l'âge de 16 ans dans différentes émissions de radios et téle. Le jeune Soriano, (il n'avait pas adopté le nom johnny) remporte le concours ."La voz de la Alegra" à la télévision. Dès lors il est déjà comme un soleil, ou une étoile qui scintille dans le coeur du public.

Sa carrière professionnelle démarre dans les années 60. Ses succès" turun tun tun", "Patacon Pisao", "Pitaste", "muerte de Martin", "Ah, no yo no saber" et "Merenguero Hasta la Tambora" sont immenses.

Johnny Ventura a enregistré durant sa prodigieuse carrière, plus d’une centaine d’albums et à remporter plusieurs récompenses.

En 1964, il monte son propre orchestre combo musical appelé "El Combo Show". il a remporté plus de 4000 récompenses dans le monde entier qu’il avait sillonné. Johnny Ventura a obtenu une trentaine de disques d'or mais aussi des disques de platine.

©Cap/Fb/ Johnny Ventura

Trois jours de deuil national

Johnny Ventura a été député-maire de la capitale Dominicaine Santo Domingo entre 1994 et 2002.

Le président de la République, Luis Abinader, a décrété trois jours de deuil national les 29, 30 et 31 juillet 2021 en hommage à l'artiste. La première dame du pays avait réagi dans l’après midi après l’annonce de sa mort par son fils."Aujourd'hui est un jour très triste pour le merengue et pour la République dominicaine Johnny Ventura, maire d'El Caballo, nous a physiquement quittés, mais son héritage et sa joie seront toujours avec nous. Mon câlin de solidarité à ses proches…. »

L’ancien président Leonel Fernandez Reyna (1996-2000 puis 2004-2012) a, quant à lui, salué "une gloire du merengue, un exceptionnel être humain et un infatigable défenseur de la Constitution. Son héritage artistique et patriotique est un symbole de la “dominicanité”.