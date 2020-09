Journées du patrimoine : l'armée ouvre ses portes en Martinique... et recrute également

16 000 nouveaux postes sont proposés en ce moment dans l'armée de terre, aux non diplômés et jusqu'à Bac+5. En Martinique, l'institution ouvre ses portes au Fort Desaix et au Fort Saint-Louis, à l'occasion des "Journées Européennes du Patrimoine", samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.

Guy Etienne •