Julie Nourel, 18 ans, étudiante, élue Miss Ronde Martinique 2019

© JCS Les 10 candidates effectuant leur chorégraphie

Comme d’habitude, l’ambiance et les supporters furent au rendez-vous pour cet événement qui met à l’honneur les femmes qui assument leurs rondeurs. Près de 320 personnes ont assisté à l’élection de Miss Rondes à l’ancien aéroport du Lamentin. Les candidates sont venues en famille avec leur groupe de supporteurs.Comme pour le concours de Miss Martinique les 10 candidates ont défilé dans différentes tenues autour de quatre tableaux sur le thème, "Femmes en uniforme. Après plusieurs chorégraphies, en tenue militaire, en tenue de ville, maillot de bain et en robe de soirée, les prétendantes à la couronne locale ont répondu à une question du jury.Après trois heures de spectacle et la délibération du jury, c’est la candidate numéro 10, Julie Nourel de Fort-de-France, qui est élue Miss ronde Martinique 2019.

Agée de 18 ans, la nouvelle miss ronde est étudiante en deuxième année en sciences de l’éducation sur le campus de Schoelcher. Elle souhaite embrasser le métier d’enseignant chercheur.

Les dauphines

© JCS Julie Nourel entourée de ses dauphines

Première dauphine : Sandra Galleby (Vauclin) candidate n°1Deuxième dauphine : Murelène Vulpin (Ducos) candidate n°2Troisième dauphine : Julie Germé ( Fort-de-France) candidate n°11