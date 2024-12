"Kantik Péyi", le nouveau groupe de Noël martiniquais, entend faire perdurer la tradition

kantik Péyi "Antoine-Douce Espérance DR/ Alain Lucret -Georges Ney et Sylviane Lassource L'orchestre en répétition

kantik Péyi "Antoine-Douce Espérance DR/ Alain Lucret -Georges Ney et Sylviane Lassource L'orchestre en répétition • ©Daniel BETIS

Un nouveau groupe de Noël est né. L'objectif des musiciens et des chanteurs est de faire perdurer la tradition, d'offrir de belles mélodies au public et de se faire plaisir. Pendant cette période, "Kantik Péyi" joue dans plusieurs coins de l'île. Originaire du Vauclin, commune pourvoyeuse de groupes de Noêl, la nouvelle formation qui répète entre le Lamentin et le François, se dit déjà prête.

Ces deux dernières années, de nouveaux groupes de "Kantik nwèl" sont apparues dans le paysage de l’avant Noël pour le plus grand bonheur des spectateurs. Le dernier-né n'a que quelques mois d’existence et est originaire de la commune du Vauclin. Il s’appelle "Kantik Péyi" et est dirigé par Albert Lucret. Alain Lucret le leader du groupe raconte comment est né Kantik péyi • ©Daniel BETIS Les membres de "Kantik Péyi" se sentent investis de la mission de communier, de vivre ce temps marqué et transmettre au public l'esprit de la tradition. Le Vauclin, pourvoyeur de chanteurs de Noël Cette commune du sud de la Martinique est gardienne de la tradition. Si les caravanes de groupes de Noel se perpétuent. On le doit à Sainbert Troudard le fondateur de Ravine Plate. Ce quartier du Vauclin est le berceau d’une tradition du "chanté Noel". D’ailleurs, Albert Lucret, le chef de file de "Kantik Péyi" est de Ravine Plate. Il a fait ses premières armes au sein de deux groupes originaires de la commune du Vauclin. Il est frappé par le virus du chant de Noël et de la transmission. Le groupe en répétition, "Il vient -La Cure, le fils du Roi D.R. Alain Lucret, Georges Ney Sylviane Lassource • ©Daniel BETIS Qui sont-ils exactement ? Alain Lucret est le dirigeant. Il connaît le cantique sur le bout des doigts. Il est passé par Ravine Plate, Kantik Vauclin, a travaillé avec le groupe Koézion, c'est le chanteur. Les choristes Jean-Pierre Nollet, Georges Ney, Roselyne Birba et Sylviane Lassource travaillent en symbiose. Onora Thomazi est le guitariste, José Marc le bassiste et Maurice Deval le batteur. Ce dernier a fait partie de Vauclin All stars. Rodrigue Saint-Hilaire est au piano, Daniel Nerjat au tambour et Johan au ti-bois. "Kantik Peyi" entend se placer dans le paysage de Noël. Le groupe Kantik Péyi • ©Daniel BETIS

