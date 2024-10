L'accueil familial, est-ce la solution à la problématique du logement pour les personnes âgées en Martinique ?

Le dispositif est méconnu mais c'est à un métier à part entière. Il permet à chacun d'accueillir chez lui des personnes âgées. 58 familles d'accueil existent pour le moment dans le territoire.

Bienvenue chez Marie-Agnès à Saint-Joseph. Depuis moins d'un an, elle est devenue accueillante familiale.

Rita, Marie-Aline et Marie-Francès se sont installées chez elle. Moyenne d'âge 96 ans. Marie-Agnès est aux petits soins dès le matin, en servant le petit déjeuner. Sur le plateau, il y a du pain, une banane, des ramboutans et du thé.

Suite à un licenciement, ça m'est venu à l'esprit de faire ce métier. Dans mon ancien emploi, j'ai eu l'occasion de rendre service aux personnes âgées. Ça me plaisait. J'ai donc eu l'occasion de concrétiser mes rêves, d'où mon accueil familial. Je donne beaucoup d'amour, de la patience et de la bienveillance. Marie-Agnès, accueillante familiale

Au moment de débarrasser la table, c'est Marie-Francès qui prend l'initiative. Elle chérit le fait d'être là et se sent comme chez elle...indépendante. Elle est venue avec son lit et sa commode pour aménager sa chambre. Elle a même sa salle de bains personnelle et n'a besoin de personne pour faire sa toilette. C'est même elle qui nettoie les sanitaires quand il le faut.

Au moment de conclure une partie de dominos, Marie-Aline avoue appeler la propriétaire "sa fille".

Elle s'occupe de moi comme il faut. Pour le moment c'est une bonne chose. Je passe un bon temps ici. Marie-Aline

Elle est arrivée chez Marie-Agnès suite à une décision de famille concertée.

Le mari de ma fille ne s'entendait pas avec moi. Ma fille voulait divorcer. J’ai dit non, ne divorce pas si tu t'entends avec lui, cherche un endroit plutôt pour me placer et tu viendras me voir quand tu veux. Marie-Aline

58 familles d'accueil opérationnelles dans l'île

Chez Marie-Agnès, les pensionnaires peuvent être visités du lundi au vendredi, après la sieste, à partir de 16h. L'hôte de Saint-Joseph fait partie des 58 familles d'accueil de ce dispositif mis en place en 1991 par la Collectivité Territoriale de Martinique. Mais il semble méconnu pour l'instant.

Sur 144 foyers disponibles, 127 sont actuellement occupés alors que la CTM peut délivrer un agrément pour 210 places depuis 2019. À moins que ce soit le coût financier qui freine certains à orienter leurs proches vers ces structures. Aujourd'hui, il faut débourser entre 2100 et 2600 euros par mois et par personne.

Pour autant, à l'heure où la Martinique cherche des solutions pour répondre à la problématique du logement des aînés et face au vieillissement croissant de la population d'ici à 2030, ce dispositif pourrait être une alternative.