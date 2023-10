L’affaire des "serres du Morne Rouge" au tribunal de commerce

Sur requête du parquet, la décision du tribunal de commerce a été mise en délibéré pour le mercredi 25 octobre 2023.

Les "serres du morne Rouge", cette grande entreprise productrice de laitues, en cessation d’activité depuis août, a licencié ses salariés.

Pourtant, aucune liquidation n’a jamais été prononcée. Le personnel licencié, une douzaine de personnes, réclame le paiement des salaires depuis avril ainsi que ses attestations Pôle emploi.

La priorité c'est que les salariés qui pour certains ne sont pas payés depuis le mois d'avril puissent recouvrer leur salaire et congés payés. Ils ont pratiquement tous été licenciés dans des conditions ubuesques, sans indemnité de licenciement et sans préavis. La procédure permet de désigner liquidateur ou administrateur judiciaire. La seule solution c'est la liquidation. Il faut liquider ça et après d'autres personnes viendront. D'autres personnes devraient vraisemblablement se présenter pour récupérer. Il y va de l'avenir social et professionnel de ces salariés et l'économie martiniquaise a besoin de telle structure.