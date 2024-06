L'appel du 18 juin au Morne-Rouge : dissidents et combattants martiniquais honorés

La cérémonie commémorative du 18 juin s’est déroulée en deux temps près de la croix de Lorraine de Fonds Marie-Reine et dans les salons de l’hôtel de ville en présence de jeunes et des élèves du Morne Rouge, de descendants des dissidents. Hommage à l’appel du 18 juin, aux dissidents partis se battre pour la liberté.

La ville du Morne-Rouge et son maire Jenny Dulys-Petit, l’association Patriculture de Sylvie Meslien avec le concours d’associations d’anciens combattants donnent à cette manifestation une dimension intergénérationnelle.

Le mairesse Jenny Dulys Petit et la sous-préfete Amélié De Sousa. • ©Daniel Betis

10h, devant la Croix de Lorraine, place du Général de Gaulle à Fonds Marie-Reine (Morne-Rouge), sont rassemblés, des militaires, la sous-préfète, des délégations d’anciens combattants, des enfants de dissidents. Après la prise d'armes, le dépôt de gerbes.

La Marseillaise est entonnée avec les élèves du Collège Aimé Césaire de Basse-Pointe et de l'école primaire de la localité.

Daniel Jonas Rano décoré de la médaille

L'écrivain martiniquais Jonas Daniel Rano, inventeur de la créolitude, concept qui pose un regard nouveau sur l'identité et les combats à mener à la face du monde, est décoré par la sous-préfète de la croix du combattant.

À travers cette distinction reçue ce jour, ce 18 juin 2024, manifestation commémorative de l’appel du général de Gaulle en 1940, en hommage à ceux qui sont morts, la ministre des anciens combattants m’ayant conféré récemment la qualité de ressortissant de l’Établissement public, récompense particulière que le gouvernement offre "aux vaillants combattants qui se sont portés volontaires afin de servir la Nation française", je dis paix à ceux qui sont tombés. Daniel Jonas Rano, récipiendaire de la médaille du combattant

L'écrivain martiniquais daniel Jonas Rano • ©Daniel BETIS

Le Maire Jenny Dulys invite les participants dans les salons de la mairie dans une ambiance de joyeuse, marquée du sceau du souvenir.

Le maire Jenny Dulys met l'accent sur le devoir de mémoire • ©Daniel BETIS

Devant un parterre composé de jeunes de militaires, d'enfants de dissidents, la péléenne historienne Sylvie Meslien explique sa démarche et celle de sylvain Demange et d'Éliane Sempaire. Les auteurs offrent aux descendants des dissidents le livre "1940 Résistances et dissidences aux Antilles et en Guyane".

la grande famille des descendants des dissidents • ©Daniel BETIS

Plusieurs noms de dissidents sont cités : Émile, Barst, Victor Noël, Jeanne Catayée, Norbert Plesel, Alexandre Lespasteur, Roger Vélasques...Chaque descendant raconte des anecdotes. C'est le cas du fils de Roger Paul Milard.

Le fils de Roger Paul Millard raconte une anecdote • ©Daniel BETIS