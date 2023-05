L’armée ouvre ses portes au grand public ce week-end en Martinique

Partager :

Le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) de Martinique ouvre ses portes au public, petits et grands, samedi 6 et dimanche 7 mai 2023. Ces journées consacrées à la découverte de l’institution, de ses filières de formation et à des démonstrations, se déroulent sur le site de Gondeau au Lamentin.

Guy Etienne •

Les portes ouvertes organisées par les militaires attirent généralement un public nombreux. C’est le souhait du RSMA de Gondeau au Lamentin, qui propose cette année sur sa base militaire, deux journées consacrées à la découverte de l’institution et de ses filières de formation. Le régiment se dit "très heureux de rouvrir ses portes aux familles, à ses partenaires et au grand public", après la crise sanitaire. Des jeunes en formation au RSMA de Martinique, à Gondeau au Lamentin, où plus de 20 filières sont enseignées. • ©RSMA de Martinique 400 places proposées chaque année Nous avons à cœur de mieux faire connaître le régiment, les talents et le savoir-faire de nos jeunes. Et si cela peut créer des vocations tant mieux. Nous proposons chaque année 400 places à des jeunes Martiniquaises et Martiniquais âgées de 18 à 25 ans, avec ou sans diplôme. Nous offrons également 150 emplois à des jeunes à la recherche d'une première expérience professionnelle. Capitaine Sarah - chargée de communication du RSMA Quelques-unes des formations proposées aux jeunes âgés de 18 à 25 ans par le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) de Martinique, à Gondeau au Lamentin. • ©RSMA de Martinique Toutes les formations assurées par le Régiment du Service Militaire Adapté de Martinique sont "rémunérées et permettent d'être logé, nourri et transporté grâce à un système de navettes en bus le Week-end". Plus de 20 métiers enseignés La formation professionnelle au RSMA de la Martinique se base sur l'acquisition du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-devenir. Le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) de Martinique "La réussite par l’effort et le travail" Il existe également une filière "orientation et découverte des métiers" permettant aux jeunes indécis de découvrir les filières de formation avant de faire définitivement leur choix. Le RSMA Des jeunes du RSMA en tenue militaire, formés à la caserne de Gondeau au Lamentin dans un cadre strict, basé sur "le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir". • ©RSMA de Martinique Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, en marge de la découverte du site, des démonstrations dynamiques sont prévues, avec des activités pour petits et grands. En prime, il y aura un concert du DJ Natoxie et une tombola. Rendez-vous dès 11h à la caserne du quartier Gondeau au Lamentin.

