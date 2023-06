L’auteur-compositeur, chanteur et chef d’entreprise, Vincent Ozier-Lafontaine est décédé vendredi soir à l’hôpital

Originaire du quartier Trénelle à Fort-de-France, Vincent Ozier-Lafontaine fait partie de ces grands compositeurs qui ont fait les beaux jours de la musique antillaise. Cette figure emblématique a grandi par la suite à Châteaubœuf, un autre quartier populaire de la cité foyalaise.

Un exemple de courage, d’ambition et de réussite

L'artiste aux multiples métiers, a commencé très jeune dans sa vie active. Ne voulant pas rester oisif, il a commencé comme mousse sur un navire, il a enchaîné en tant que vendeur, garçon livreur, puis pompiste avant de devenir un chef d’entreprise émérite.

À l’époque, les producteurs de la Guadeloupe Debs et Célinini débarquaient avec leur matériel pour l’enregistrement des artistes de chez nous. Vincent a décidé que les artistes devraient être autonomes,

Il s’adresse M. Balthazar et est à l’origine du premier enregistrement d’un 45 tours. Il compose et interprète ses titres comme "Loto ka kôné". Le succès est immédiat !

1962, il surprend les organisateurs du concours de la chanson créole par la qualité de ses compositions populaires. Vincent Ozier Lafontane aurait pu remporter les prix biguine, valse, vidé et mazurka.

Pour ne pas vexer les autres compositeurs caciques, le jury "s'arrange" et lui décerne deux premiers prix et deux 2e prix.

Plus d'une centaine d'oeuvres à son actif

Qui n'a pas fredonné "hommage à ma mère", "le destin de Gisèle" ou "sacré chabin", mais Vincent Ozier-Lafontaine, c'est : "hommage à mon père", "hommage au 3e âge", "mis en examen", toute une musique émotionnelle.

Il a été produit par José Versol et a aussi enregistré des titres de louanges

Les réactions

Bernard Bolosier en 2018, l'avait mis à l'honneur Plusieurs intervenants se sont succédés pour témoigner comme Guy Méthalie, José Versol, Marie-Ange Ravin, Michel Beroard, Jean-Luc Danglades, Gabrielle Talbot. Ils ont mis en exergue le talent de l’auteur, la poésie qui se dégage à travers ses textes, la générosité de l’homme et cette humilité qui demeure l’apanage des grands.

Un travailleur invétéré, un bâtisseur de notre société martiniquaise. Il était déterminé dans ses choix et ses actions. C'était aussi un grand amoureux de la nature. Trompettiste, chanteur, humoriste à ses moments perdus. On retient particulièrement de lui, cette chanson intemporelle "Hommage à ma mère". Ardent défenseur de notre patrimoine musical, ses compositions étaient souvent pleines d'émotions. Je me souviens encore de son accueil chaleureux qu'il nous réserva Daniel Bétis et moi lors d'une rencontre chez lui , n'hésitant pas à prodiguer des conseils , par rapport à son expérience. Adieu Vincent.