L’aviation et ses métiers sont en fête à l’aéroport de Martinique

Si vous rêvez de faire carrière dans le milieu aéronautique, un forum des métiers de l’aérien vous accueille à l’Aéroport Martinique Aimé Césaire, vendredi 22 septembre 2023 (de 8h à 17h). "Des professionnels chevronnés" partagent leurs expériences avec le public.





Ce forum propose parallèlement une série de conférences sur les dessertes, la sécurité ou encore les opérations en cours.

Selon un rapport de la FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande) dans une publication de l’ONISEP, le transport aérien emploie en France "plus de 115 000 personnes en emplois directs, et quatre fois plus en emplois indirects".

118 millions de passagers transportés de et vers la France, soit 6% des passagers transportés dans le monde. Chaque million de passagers génère 4000 emplois directs et indirects. Avec plus de 115 millions de passagers et de millions de tonnes de fret et poste par an à l’intérieur de l’espace européen, la France est l’un des plus grands marchés en termes de trafic.