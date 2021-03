L'Education nationale recherche des contractuels en Martinique

Brigitte Brault •

Le rectorat de Martinique recherche "urgemment" précise un communiqué publié sur le site de l'académie des agents contractuels pour enseigner dans les établissements du second degré.

Ces agents auront pour mission d'assurer le remplacement d'enseignants absents pour des durées variables, dans les disciplines suivantes :



• Anglais

• Espagnol

• Documentation

• Lettres modernes

• Histoire-géographie

• Education musicale

• Technologie

• Education physique et sportive (E.P.S)

• Sciences et techniques médico-sociales (STMS)

• Biotechnologie, santé-environnement

• Psychologue de l'Education Nationale

• Economie et Gestion voie technologique (Ressources humaines et communication, Gestion et finances, Mercatique, Systèmes d'information et de gestion...)

• Economie et gestion voie professionnelle (administration, comptabilité, commerce, vente, transport, banque, logistique...)

• Domaine du champ Habitat

• Sciences économiques et sociales

• Génie construction Eco.

Les candidats doivent détenir un diplôme correspondant au niveau de qualification exigé pour présenter les concours internes des différents corps d'enseignants, soit :



• Master 2 (pour les psychologues, licence de psychologie et Master 2 obligatoires)

• Licence dans les disciplines d'enseignement général

• Brevet de technicien supérieur (BTS)

• Diplôme universitaire de technologie (DUT)

• Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études secondaires d'au moins trois ans.

Pour les postulants au Champ Habitat, outre le diplôme de niveau 3 minimum, une expérience professionnelle en entreprise d'au moins un an est souhaitée.

Un Master 2 en sciences sociales, sciences humaines ou sciences de la santé est recommandé pour la discipline STMS (Sciences et Techniques Médico-Sociales).

Rectorat cherche contractuels