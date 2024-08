L'élection de Miss Universe Martinique aura lieu le 6 septembre prochain à Fort-de-France

Le compte à rebours a commencé. Le 6 septembre 2024, l’élection de Miss Universe Martinique se tiendra au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire à Fort-de-France. Après 40 ans d’absence, la Martinique peut à nouveau participer à cet événement grâce à l’association Karibean Parady’s présidée par Kevin Bellegarde. L’heureuse élue du concours pourra participer à l’élection mondiale en novembre 2024 au Mexique.

Dans moins d'un mois, le vendredi 6 septembre 2024, se tiendra l'élection de Miss Universe Martinique au Grand Carbet au Parc Aimé Césaire. Elles sont 10 à prétendre au titre.

Larissa Ségarel (27 ans), originaire du Lamentin, est entrepreneuse

(27 ans), originaire du Lamentin, est entrepreneuse Fadila Benjebara (35 ans), foyalaise, assure les fonctions de commerciale

(35 ans), foyalaise, assure les fonctions de commerciale Emmanuelle Henry (33 ans), du Robert est contrôleur de gestion.

(33 ans), du Robert est contrôleur de gestion. Maëva Luise Adèle (30 ans), du Lamentin est opticienne

(30 ans), du Lamentin est opticienne Sylvie Sicot (48 ans), de Fort-de-France, exerce la profession de diététicienne

(48 ans), de Fort-de-France, exerce la profession de diététicienne Axelle Lefaucheur (27 ans), originaire de Fort-de-France, est doctorante en biologie marine.

(27 ans), originaire de Fort-de-France, est doctorante en biologie marine. Tasquiny Almon t (23 ans), de Fort-de-France est étudiante.

t (23 ans), de Fort-de-France est étudiante. Catherine Edouard (25 ans), de Fort-de-France, est entrepreneuse.

(25 ans), de Fort-de-France, est entrepreneuse. Marie-Pierre Macambou (25 ans) originaire du Vauclin est assistante en gestion.

(25 ans) originaire du Vauclin est assistante en gestion. Jennifer Cafardy (40 ans), de Ducos, exerce la profession d'infirmière

10 candidates pour l'élection locale du 6 septembre 2024. • ©MUM

Un tremplin de valorisation et de promotion

Miss Universe constitue une occasion de promouvoir la Martinique et sa diversité culturelle sur la scène internationale. Créée en 1952, cette manifestation internationale célèbre également l’élégance et un diverses qualités comme l’intelligence, le talent et l’engagement social féminin.

Au-delà de la couronne et du titre, Miss Universe s'engage à promouvoir des causes nobles ou humanitaires, des actions philanthropiques et des initiatives sociales.

Miss Universe est une organisation mondiale et inclusive qui célèbre toutes les cultures, tous les milieux et toutes les religions. Notre comité adhère à ces valeurs de création et d'offre d’espaces sûrs permettant aux femmes de partager leurs histoires à plusieurs niveaux, personnel, professionnel et philanthropique. Les participantes à cette plateforme internationale deviennent des chefs de file inspirantes ou des ambassadrices pour leurs communautés. Kévin Bellegarde - président du comité national Martinique

Les prétendantes durant la soirée de présentation • ©Daniel BETIS

Le public peut voter pour les dix prétendantes

Le public pourra voter pour la candidate de son choix par SMS : MUM le numéro de la candidate au 97000 (0,99E + le coût d’un SMS).

Autre possibilité MUM n° de la candidate au 72018 (0,75E + coût d'un SMS).

Nous sommes heureux, les jours approchent. Nous préparons une belle fête, le vendredi 6 septembre 2024 au grand Carbet Aimé Césaire. Cette prestigieuse élection commence à 20h. Dès 19h, les portes seront ouvertes, 19h 50, elles eront fermées. La billetrie est dédormais ouverte. L'heureuse élue participera à l'élection au Mexique. Kevin Bellegarde - Président du Comité Miss universe