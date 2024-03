L’Espace sud et l’Adie au contact des petits entrepreneurs de la Martinique

L’attraction du quartier Grand'Case au Vauclin est cette tente destinée à accueillir des touristes tournés vers la nature.

Il faut imaginer qu'ici tout était en friche. Donc, il a fallu faire de l'aménagement. Il faut compter à peu près 1000 € pour ce type de tente. L’aménagement, c’est ce qui coûte vraiment cher et à partir de là il faut compter à peu près 10 à 15 000 €.

Pour son projet de location touristique dans une ferme, Armelle a reçu un microcrédit de 10 500 euros qu’elle espère rembourser dans deux ans. Ce projet correspond aux attentes de l’Espace Sud.

Armelle a un outil exceptionnel et original que nous souhaitons voir développer parce qu’au niveau du tourisme, qu’il soit local ou étranger, c’est exactement le type de projet que recherche actuellement le nouveau public. Donc oui, pour nous, il est très favorable d’accompagner ce type d’entrepreneurs.

L’Espace Sud et l’Association pour le droit des initiatives économiques (Adie) sont partenaires depuis 2008 sur cette partie de l’île.

Au total, 2 900 personnes ont été financées dans leurs projets pour une enveloppe globale de 15 millions d’euros et une moyenne de 5 100 euros par dossier.

Nous accompagnons les personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire pour créer ou développer une entreprise. Ce qui nous intéresse, c’est d’accompagner des personnes qui ont une capacité d’adaptation et de débrouillardise et une vraie motivation pour créer leur entreprise. Pour nous, tout le monde peut créer sa boîte à partir du moment où on a cette motivation. Peu importe les diplômes, peu importe l'argent qu’on a sur son compte ou les relations qu’on peut avoir.