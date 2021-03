L'Institut Caribéen d’Etudes Francophones et Interculturelles donne le sourire à l'Université des Antilles

L’Institut Caribéen d’Études Francophones et Interculturelles (ICEFI), est une unité basée sur le campus universitaire de Schoelcher. Il dispense depuis 6 ans, beaucoup de cours en ligne et a quadruplé son nombre d’inscrits dans ce laps de temps.

Bertrand Caruge •

L’Institut Caribéen d’Études Francophones et Interculturelles (ICEFI), fête ses 10 ans en 2021, car il a succédé en 2011 à l’Institut supérieur d’études francophones, créé à la fin des années 1990, par l’universitaire linguiste, trop tôt disparu, Jean Bernabé…

Aujourd’hui, l’ICEFI propose un master de Français Langue Étrangère qui peut se préparer complètement en ligne. Depuis 2014, cet institut est basé sur le campus de Schœlcher et rayonne dans le monde.

Écoutez Nicole Koulayan, directrice Institut Caribéen d'Études Francophones et Interculturelles (ICEFI).

Nicole Koulayan

Ainsi, L’ICEFI, en est à pouvoir dispenser sur site ou en ligne un master de FLE, c’est-à-dire de Français Langue Étrangère à près de 460 étudiants inscrits pour cette année universitaire.

Son attractivité passe aussi par le maintien voulu par la direction (Nicole Koulayan, directrice et Lionel martin, directeur adjoint) d’un tarif d’inscription accessible, 350 €/an, et le volet management en milieu plurilingue ajouté, y est aussi pour beaucoup.

L’institut caribéen d’études francophones et interculturelles est aussi depuis la Martinique, un soutien du développement de la francophonie dans le monde. Cet enseignement singulier qui ouvre le pôle universitaire de Martinique à l’international, correspond aussi à la demande des enseignants de français répartis un peu partout dans le monde, qui ont besoin d’un master pour progresser.

Il est à noter aussi que la langue créole n'est pas absente à l'ICEFI, afin de former les futurs enseignants au contexte plurilingue de notre territoire, et avec l'enseignement spécifique du professeur Gerry Letang, qui dispense en Master 1, un cours de créolisation culturelle et de diversité culturelle et développement durable.

Écoutez Jean-David Bellonie, maître de conférences à l'Université des Antilles.