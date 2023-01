L’ONU demande à tous les pays d’"unir leurs forces" pour affronter les futurs défis sanitaires

Le virus de la Covid-19 est encore d’actualité en ce début d’année 2023. Ses ravages causés jusqu'ici dans le monde entier et ses coûts, ont choqué durablement la mémoire collective depuis le premier signalement à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Trois ans après, le bilan est catastrophique.

Ce bilan dressé par le chef de l’ONU le 27 décembre 2022, lors de la célébration de la journée internationale de la préparation aux épidémies, était aussi l’occasion pour António Guterres de marteler un message clair à l’adresse de tous les dirigeants : "Le monde doit être à même de relever les défis sanitaires à venir".

Il a souligné en outre, que le coronavirus "ne sera pas la dernière épidémie ou pandémie que connaîtra l’humanité" et que "les futurs défis sanitaires pourraient dépasser les précédents en termes d’intensité et de gravité".

En tant que communauté mondiale, nous devons tirer les dures leçons de la Covid-19 et investir énergiquement dans des mesures de préparation, de prévention et de riposte face aux pandémies (...). Il est donc important d’améliorer la surveillance pour détecter et suivre de près l’évolution des virus à potentiel épidémique ; de faire en sorte que les systèmes de santé soient plus résilients et soutenus par une couverture sanitaire universelle ; que les personnels de santé soient bien formés, bien équipés et bien rémunérés. Il faut par ailleurs que tous les pays aient un accès équitable aux vaccins, aux traitements, aux diagnostics et aux technologies qui sauvent des vies.